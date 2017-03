Politsei otsib 44-aastast Kalevit

Kalev on 180 cm pikk, kõhna kehaehitusega ja tumepruunide juustega. Tal on pruuni värvi silmad ja tema nägu on habetunud. Seljas oli Kalevil rohelise ja sinise kirju tuulejope, jalas tumedad püksid ning peas musta värvi müts. Mees ei võtnud ühes mobiiltelefoni.

Info mehe kadumisest on edastatud kõikidele patrullidele, kes on otsinud meest nimetatud piirkondadest, kuid kahjuks teda leitud ei ole.

Kalev võib kergesti eksida ning ta ei pruugi hästi orienteeruda. Mees võis võtta suuna koju Kuusalu valda.

Politsei palub kõigil, kes Kalevit näevad või kel on infot tema asukohast, anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbril 112 või infotelefonil 612 3000.