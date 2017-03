Pakirobotite tõttu tuleb liiklusseadust muuta

Liiklusseaduse muudatuse väljatöötamise üks oluline aspekt on see, et tegu on aparaadiga, millesarnast pole varem kõnniteedel liikunud, vahendab ERR uudised «Aktuaalset Kaamerat».

TTÜ õiguse instituudi Euroopa õiguse professor Tanel Kerikmäe ütles, et tegelikult ei olekski see võrdsustatud otseselt ühegi teise liikuriga. «On väga palju uusi liikureid, mis kategoriseeruvad juba olemas oleva liiklusseaduse alla, aga pakirobot on midagi täiesti uudset,» nentis ta.

Professori ettepanek oli, et kasutusele võiks võtta eraldi pakiroboti definitsiooni.