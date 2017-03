Rektorid arutlevad: kas klassikaline viieaastane kõrgharidus kaob ajalukku?

Aaviksoo sõnul võiksid need noored inimesed panustada Eesti majanduse arengusse nii õppimise ajal kui pärast seda, jäädes siia pikemaks tööle. «Aga seda juhtub äärmiselt harva. Enamgi veel, seda juhtub murettekitavalt harva,» sõnas ta.

«Ja kui sa oled veidigi kaugemalt pärit ja veidigi teistmoodi välja näed kui keskmine Tallinna tänaval liikuv kaasmaalane, siis ei ole sul isegi lihtne eluaset leida väljaspool Siidisaba ühiselamut. Internetis, tõsi, saad kokkuleppele, aga kohale jõudes ja uksele koputades kuuled pärast ukse avamist, et just sai see välja üüritud. Ja nii jälle ja jälle ja jälle,» rääkis Aaviksoo.

Sama keeruline on tema hinnangul leida ka praktikakohta. Aaviksoo tõi välja, et TTÜ on koostöös Tööandjate Keskliiduga otsimas võimalusi sellise assotsiatsiooni loomiseks, mis võtaks oma tähelepanu alla just need välisüliõpilased, kes tahaksid Eestis oma töist tegevust jätkata. See aitaks tema hinnangul barjääre ja võõristust kõrvaldada.

Kalmu sõnul ei anna Tartu Ülikooli statistika nii nukrat pilti, nagu kirjeldab Aaviksoo. Samas nendib ta, et välisüliõpilaste Eestis tööle saamine ja sinna jäämine varieerub suuresti erialast sõltuvalt.

«Ühes servas on meil IT ja sellega seotud erialad. Neil erialadel on Eestisse tööle jäämine vähemalt mõneks ajaks praktiliselt 50 protsendi juures. Teises servas, tõesti, on erialad, kus see näitaja on nulli lähedal,» lausus Kalm.

Keskmise näitaja osas nõustub ta riigikontrolli paari aasta taguse statistikaga, mille kohaselt jääb Eestisse tööle natuke üle 20 protsendi välismaalastest. See ei ole tema hinnangul üldse halb.

«Aga ma olen nõus Aaviksooga, et see võiks kasvada. Viimastel aastatel on ju ülikoolide pealekäimisel ka välismaalaste seadust leevendatud selles osas, mis võimaldab väljastpoolt euroliitu tulnud inimestel pärast diplomi kättesaamist siia tööle jääda,» rääkis Tartu Ülikooli rektor. Küll aga võiks tema arvates selles seaduses teatud kohti veelgi leevendada.