Selgusid aasta parimad pressifotod

Aasta uudisfoto võitja on Äripäeva fotograaf Andras Kralla fotoga luksusliku eluviisi poolest lambo-mehena tuntuks saanud ärimees Henry Kallasest, kes ilmus kohtusse 50 000 dollarit maksva käekella ning kuldse kuue saanud mobiiltelefoniga. Sama fotoga võitis Andras Kralla ka «Aasta pressifoto» preemia.

Parima olemusfoto auhinna sai Annika Haas seeriaga «Külmale maale», mis räägib Eestisse Euroopa rändekava alusel Kreekast ja Türgist ümberpaigutatud inimestest.

«Külmale maale». 2016. aasta detsembri keskpaiga seisuga on Eesti Euroopa rändekava alusel Kreekast ümber paigutanud 66 inimest ning Türgist on ümber asustatud 11 inimest. Kokku 77 inimest ehk täidetud on 15% riigi võetud kohustusest. Käesolev fotoseeria dokumenteerib Eestisse kvoodi alusel, aga ka juba varem siia elama asunud pagulaste olukorda, kohanemist ja sobitumist uude keskkonda. Fotoloo pealkiri «Külmale maale» ei väljenda vaid meie kodumaa kliimatingimusi, vaid ka siinset levinud jahedavõitu suhtumist pagulastesse. Tegu on töösoleva pikemaajalise fotoprojektiga. Autor: Annika Haas