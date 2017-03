Postimees teeb otseülekande konverentsilt «Naised, rahu ja julgeolek»

Rahvusvaheline konverents toimub naistepäeva nädalal, et rõhutada naiste olulisust julgeoleku protsesside tagamisel ja juhtida tähelepanu naiste olukorrale kriisisituatsioonides. Konverentsi eesmärgiks on tekitada Eesti ühiskonnas arutelu naiste kaasamise olulisuse üle rahu ja julgeoleku tagamisel nii kohalikus kui ka ülemaailmses perspektiivis.

Konverentsi teemad on jagatud kaheks paneeldiskussiooniks. Esimene arutelupaneel käsitleb siseriiklikke teemasid ja tugineb ÜRO resolutsiooni 1325 Eesti tegevuskava täitmisele. Teine, rahvusvaheline paneel keskendub resolutsiooni 1325 rakendamisest tulenevatele saavutustele ja väljakutsetele erinevate riikide näitel. Konverentsi lõpetab inspireeriv lõpukõne tunnustatud Ameerika Ühendriikide kindralmajori poolt.

Esinejateks on kõrgetasemelised eksperdid nii Eestist kui välismaalt. Konverentsi sihtgrupiks ja kutsutud osalejate seas on eelkõige ÜRO resolutsiooni 1325 Eesti tegevuskava elluviivate ametkondade ja vabaühenduste esindajad. Lisaks on kaasatud ka antud teemaga seotud haridusasutused ja saatkonnad. Konverents toimub inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde.

Eesti NATO Ühing valiti juunis 2016 NATO peakorteri juurde loodud kodanikuühiskonna töögruppi, mis tegeleb ÜRO resolutsiooni 1325 naised, rahu ja julgeolek temaatikaga

Konverentsi ajakava

09.30-10.50 Registreerimine ja hommikukohv

10.50-11.00 Tervitussõnad

Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees

Tobias Mörschel, Friedrich Eberti Fondi Balti riikide koordinaator

11.00-11.10 Konverentsi avamine

Margus Tsahkna, kaitseminister

11.10-11.20 Konverentsi avakõne

brigaadikindral Indrek Sirel, Kaitseväe juhataja asetäitja

11.20-12.50 Laiapindne riigikaitse ja naiste roll selles

Mis on laiapindne riigikaitse ja kuidas naised sellesse suhestuvad

brigaadikindral Meelis Kiili, Kaitseliidu ülem

Eesti naiste motivatsioonist ja väljakutsetest kaitsestruktuurides

Silva Kiili, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, teadur

Ajateenistus Eesti Kaitseväes – naise kogemus

Daisi Želizko, Kaitseväe värbamiskeskus, värbaja

Kogemus teenistusest Iisraeli armees

Irina Stelmach, ajakirjanik (Iisrael)

Moderaator: kolonelleitnant Peeter Tali, kaitseministeerium

12.50-13.50 Lõuna

13.50-14.10 Ettekanne

professor Cristiana Carletti, NATO naised, rahu ja julgeolek kodanikuühiskonna töögrupi juhataja

14.10-15.20 Paneeldiskussioon „Naise roll sõja ja rahu ajal“

kolonelleitnant Lena Kvarving, Norra kaitseväe peastaap, vanemstaabiohvitser soo ja võrdõiguslikkuse alal

kolonelleitnant Margot Künnapuu, Eesti Alaline Esindus ELi juures, sõjalise esindaja asetäitja

mjr Lorraine Thomas (UK)

Moderaator: Marica Lillemets, Eesti NATO Ühingu meedianõunik

15.20-15.40 Naiskindrali juhtimiskogemus rahu ja julgeoleku tagamisel

kindralmajor Linda L. Singh, Marylandi Rahvuskaardi ülem (USA)

15.40-16.00 Konverentsi kokkuvõte

kolonelleitnant Johannes Kert, riigikogu riigikaitsekomisjoni liige

16.00-17.00 Vastuvõtt