Lääne politseiprefektuuri pressiesindaja ütles, et 2. märtsil kell 11.37 paiku peatas politsei Valtu-Kumma tee 2. kilomeetril kontrollimiseks sõiduauto Volkswagen. Autot juhtunud 49-aastasel naisel tuvastati alkoholijoobe tunnused.



Kirjanik Kati Saara Vatmann kinnitas, et joobes juhtimine vastab tõele. «Olen oma karistuse saanud ja kahetsen,» ütles Vatmann ja lisas, et rohkem ta teemat ei kommenteeri.

Juhtunu uurimiseks alustati kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb mootorsõiduki juhtimist joobeseisundis. See tähendab, et juhil pidi olema joove vähemalt üle 1,5 promilli.