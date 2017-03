Vabaerakondlased kandideerivad pealinnas valimisliidus Vaba Tallinna Kodanik

Vaba Tallinna Kodaniku aktiivgrupi liige Erik Vest ütles, et nemad on vabade kodanike valimisliit, kel organisatsioonilised sidusused puuduvad.

«Me tahame, et need inimesed, kes meie juurde tulevad oleksid oma ideedes, mõtetes ja arvamustes vabad ja et nad ei sõltuks erakondlikest etteantud käskudest.»

Vabaerakonna esimees Andres Herkel kinnitas, et riigikogu fraktsiooni liikmed kohalikel valimistel ei kandideeri.

«Vabaerakond on endiselt sellel seisukohal, et peaks kehtima selline süsteem, et uus mandaat tühistab eelmise ja kui riigikogu liige on kandideerinud kohalikku volikokku edukalt siis peaks see mandaat tühistuma,» sõnas Herkel.

Eelmistel valimistel kogus Vaba Tallinna Kodanik umbes 8800 häält.