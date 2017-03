Perevägivalla all kannatajate aitamist pärsib rahapuudus

«Tegelikult vaja oleks lihtsalt rahastust, et seda teenuse kirjeldust ka täita nii nagu see kirjutatud on, sest laste nõustamiseks raha ette nähtud ei ole,» ütles Tallinna naiste kriisikodu juhataja Inga Mikiver.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tõdes, et laste psühholoogilise abiga on olukord Eestis üsna keeruline. «Loomulikult panustame sellesse, et oleks lõpuks ka laste psühholoogiline nõustamine ja abi oleks kõikides maakondades kättesaadav, kuid tõsi ta on, et tänase seisuga ta veel igal pool nii ei ole,» sõnas minister.

Riik ostab teenust hanke korras, mullu eraldas riik naiste tugikeskustele kokku 725 000 eurot, sel aastal 641 000.

«Me praegu arutame siseministeeriumi, justiitsministeeriumiga üleminekut sellele süsteemile, et juhul, kui naine saab kodus peksa, siis mitte naine ei pea lastega ära minema varjupaika, vaid tegelikult vägivallatseja võiks kodust eemale viia, saada viibimiskeelu ja seejärel siis saada ka vajalikku nõustamist selleks, et oma probleemidest üle saada,» lisas Ossinovski.