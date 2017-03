Statoil: selliste mõõtmetega konflikte juhtub meie tanklates väga harva

Hetkel telekanalis TV3 jooksva tõsielusaate osaline Liisa kirjeldas, kuidas Statoilis võõraste inimestega tekkinud sõnelusest kasvas välja kaklus, milles ta kannatada sai. «Ma tõukasin vastu, mis mõttes ta mind togib, ja seda mis sai edasi, ma ei osanud isegi unenäos näha... Ma sain lihtsalt molli!» kirjeldas ta eile.

Seejärel olevat teda käte ja jalgadega pekstud ning juukseidpidi välja lohistatud, kus teda väidetavalt edasi peksti. Liisa sõnul päästis tema elu lõpuks Statoili töötaja.

«Kui see töötaja poleks mind taharuumi kinni pannud, oleksin ma veel peksa saanud. Ja ma pole kindel, kas oleksin eluga pääsenud. Kui nad oleksid mind sinna autosse saanud, ma ei oleks elus,» rääkis ta.

Statoili teenindusjaamad kuuluvad Circle K Eesti AS alla, kust kinnitati, et nende teenindaja aitas Liisal tõepoolest tagaruumi varjuda. Kusjuures, kõik Statoili tanklate töötajad peavad läbima koolituse, mis õpetab neil selliste juhtumitega toime tulema.

Postimees uuris ettevõttelt, millal otsustas teenindaja sekkuda ja kuidas kogu asi välja nägi. «Peksmise ohvri väiteid me kommenteerida ei saa, kuid Statoili teenindaja alarmeeris vastavalt juhenditele turvafirma G4S ning hiljem võttis ühendust ka politseiga. Tegevusjuhised Statoili teenindusjaama töötajatele konfliktiolukorras näevad ette, et töötaja ei tohi mitte mingil juhul seada ohtu oma elu ja tervist, mistõttu füüsiline sekkumine konflikti ei ole lubatud,» selgitas Circle K Eesti AS turundusspetsialist Madli Merila.

Ettevõtte hinnangul käituski nende töötaja täpselt nii ning ükski kõrvaline ja konfliktiga mitte seotud inimene kannatada ei saanud.

Küll aga sai kakluse käigus kahjustada nii Statoili inventar kui ka müügisaalis olnud kaubad. Kui suur on juhtumi rahaline kahju, on veel välja selgitamisel. Küll aga sai Statoili töö pärast politseinike lahkumist jätkuda, mis annab alust arvata, et kahjud just hiigelsuured ei olnud.

«Kuna Statoili teenindusjaamad on avatud 365 päeva aastas ja 24 tundi ööpäevas, siis juhtub jaamades pidevalt midagi, kuid taolise mastaabiga konflikte tuleb aasta jooksul ette vaid üksikuid,» sõnas Merila.

Ehkki juhtunu jäi ka turvakaamera videole, ei saa ettevõte seda jagada, kuna videos on nii appi tõtanud töötaja kui ka kliendid äratuntavad. Merila viitas isikuandmete kaitse seadusele, mille kohaselt võib isikuandmeid edastada üksnes vastava isiku loal.

«Selle konflikti puhul tuleneb täiendav piirang ka asjaolust, et teadaolevalt on algatatud konflikti uurimiseks süüteomenetlus, mistõttu igasugune täiendava info avalikustamine nii pildilises kui ka suulises vormis võib segada uurijate tööd asja lahendamisel,» selgitas ta, miks ei saa nad salvestist näidata.