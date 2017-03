Eesti tellis miljoni euro väärtuses uusi münte

Eesti Pank täiendas käibemüntide varusid ning vermis juurde ühe-, kahe-, viie- ja 20-sendiseid käibemünte, teatas Eesti Pank. Uued mündid jõuavad ringlusse 7. märtsil.

Eesti Pank laskis vermida üheksa miljonit ühesendist, neli miljonit kahesendist, 4,55 miljonit viiesendist ja 3,25 miljonit 20-sendist. Vermitud müntide koguväärtus on 1 047 500 eurot.

Eesti euromüntide kujundus on samasugune nagu seni ringluses olevatel müntidel, erandiks on vaid mündil olev aastaarv 2017. Mündid on vermitud Soome Rahapajas.

Tasub teada – müntide turvaelemendid Euromüntidesse on paigaldatud väga turvalised masinloetavad turvaelemendid. Münte saab kasutada kõigis euroala liikmesriikide müügiautomaatides olenemata sellest, kus riigis need on käibele lastud. 1- ja 2-eurose mündi valmistamisel on kasutatud kõrgtasemel bimetall- ja kihttehnoloogiat.

10-, 20- ja 50-sendise mündi valmistamisel on kasutatud ainulaadset sulamit (Nordic Gold), mis on raskesti sulav ja mõeldud ainult müntide valmistamiseks.

Võltsimise eest kaitsevad kahe-eurose mündi servatekst ning 10-, 20- ja 50-sendise mündi koostises kasutatav ainulaadne metallisegu.

Uue aastaarvuga mündid jõuavad ringlusse alates 7. märtsist pankade vahendusel ja vastavalt nõudlusele. Ringlemata uusi münte saab soetada ka Eesti Panga muuseumipoest ja e-poest.

Lisaks emiteerib Eesti Pank teise poolaasta alguses uue kahe-eurose mälestusmündi, mis on pühendatud Eesti iseseisvusele eelnenud sündmustele sada aastat tagasi. Mälestusmünte kavatsetakse Eestis välja anda 1,5 miljonit tükki.