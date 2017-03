Koalitsioon plaanib loobuda ministriportfellide ülempiirist

Kui praegu võib valitsuse seaduse kohaselt valitsusse kuuluda maksimaalselt 15 ministrit, siis viimasele kabinetinõupidamisele esitatud ettepanekute kohaselt võetaks ülempiir seadusest välja. Seda, kui palju ministreid 11 ministeeriumi vastavalt oma vastutusvaldkondadele juhib, otsustab peaminister oma korraldusega, kirjutab portaal.

Senisest selgemalt soovitakse uues seaduses välja tuua peaministri peamised sisulised ülesanded ja vastutus. Seni on peaministri ülesannete sõnastamisel lähtutud pigem formaalsetest kriteeriumidest, mistõttu seisneb peaministri roll valitsuse tegevuse juhtimisel peaasjalikult istungite juhatamises, uues seaduses tuleks peaministri juhtimisfunktsiooni kirjeldamisel lähtuda aga eelkõige sisulistest kriteeriumidest: valitsuse strateegilise programmi koostamine, strateegiliste eesmärkide seadmine ja nende elluviimise tagamine, valitsuse poliitika põhisuundade kindlaksmääramine, ministrite tegevuse koordineerimine, märgib ERR.

Kuigi peaministri otsustusrolli suurendamine on opositsioonilise Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli hinnangul mõistlik, ei ole seda tema meelest ministrite arvupiirangu tühistamine. Tema sõnul peaks valitsus ja seda moodustavad erakonnad näitama Eesti ühiskonnale säästlikkusega eeskuju.

«Vabaerakond on varem rõhutanud, et praegused kahe ministriga ministeeriumid tähendavad lisakulutusi ja uusi nõunikukohti. Pigem on see muutnud seniste valitsuste sõnad säästlikumast riigivalitsemist seest õõnsaks. Ministrite arvupiirangu mahavõtmine on aga oluliselt hullem perspektiiv,» ütles ta erakonna teatel.

Ta lisas, et Eestit võivad oodata veel raha- ja võimujanusemad koalitsioonid, kes jagavad mitukümmend portfelli, et järjest enamate parteisõdurite soove rahuldada ja veteranid ära paigutada. «Kui praegune valitsus sellise iseenda paljundamisele suunatud tee avab, siis tuleb tal minu arvates tagasi astuda ja seda lihtsalt lolluse pärast,» ütles Herkel.

Tema sõnul ei varjata justiitsministeeriumi memos asjaolu, et ministrikohtade arv on oluline tegur valitsusläbirääkimistel ja nii on kogu ettepanek sellega seotud. «See on kunagi Res Publica poolt ellu kutsutud ja hiljem lõpetatud abiministrite institutsiooni järg nüüd juba veel palju halvemal kujul,» ütles Vabaerakonna esimees.