Riigikogu kantselei direktoriks pürib advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg

«Tundes, et riigikogu kantselei kantselei direktori ametikoht võiks olla sobivaks ja loogiliseks jätkuks senisele karjäärile, otsustasin kandideerida,» ütles Voltenberg. «Pean Eesti rahvaesinduse töö jätkuvat edendamist, selle usaldusväärsuse kasvatamist ning üldisemalt Eesti riikluse ja parlamentarismi arendamist väga oluliseks, seda nii juristina kui tänaseks ka piisavalt kogenud juhina.»

Voltenberg lisas, et juristina paitavad tema meeli Eesti eesistumise ajale kavandatud tegevused, millistes ka riigikogul väga oluline roll, eeskätt eesmärk ja lubadus, et Eesti seisab kvaliteetse õigusloome ning parema õigusloome põhimõtete rakendamise eest.

«Avatus, koostöö, usaldusväärsus - need on kolm peamist märksõna, minu moto riigikogu kantseleis tööle asudes ning need märksõnad võiksid olla edaspidi alati võrdusmärgina kasu,» ütles Voltenberg.

Valituks osutunu astub ametisse 15. juulil ning kantselei direktori teenistustähtaeg on viis aastat.