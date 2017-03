Lumelauaga lendu!

Instruktoriga õppides on progress palju kiirem ja ka haiget saab vähem. / Tanel Meos

Tahan nüüd teada, mismoodi käituda hüppel, mis mul hiljuti täiesti metsa läks. Õppimist alustame ollie’dest ja taipan, et mul on veel pikk maa minna, enne kui samasugust kikkerit taas proovida tasuks. Ka saltod peavad ootama, kuni maandumist kontrollima õpin.

«Salto pole midagi erilist, see on rohkem julguse trikk – ainult munades kinni,» süstib Vidrik minusse optimismi. «Näiteks tagurpidisalto – hüpeka pealt tõukad ennast ära, lükkad puusad ette, õlad ja pea taha, vaatad, kus maa on, ja maandud. On vaja teha ainult ühte asja. Kui oled selle batuudi peal selgeks saanud, saad hakkama siin kikkeris ka.»

Mäel pole ühtegi kurba nägu!Kristina Herodes / Tanel Meos

Lumelaua Mersud ja ülbarid

Kuidas valida õige laud? Kuulen instruktorilt, et süsteem on päris keerukas. Õnneks teavad rendikutid kõike ja sobiv laud leitakse ka algajale, kes ise asjast mõhkugi ei jaga. «On lumelaudade Mersud ja lumelaudade Škodad. Algajal ei ole väga vahet, millega sõidad, peaasi, et laud on sobiva suurusega – ulatab lõuani või rusika jagu alla.» Kui oled aga juba osavam, valitakse laud stiili järgi – suured hüpped, kiirused ja renn tahavad jäigemat lauda, park jälle elastsemat. Veel on krossilauad, slaalomilauad, puuderlume lauad... «Kui lihtsalt oma lõbuks sõidad, on suva!» mainib asjatundja.

Klambrid kinni ja läheb lahti! Laud tuleb valida oma kasvu ja stiili järgi - sobiv laud ulatub umbes lõuani. / Tanel Meos

Laua ja saabastega lugu ei lõpe, vaja on ka kiivrit. «Mina ei sõida kunagi ilma kiivrita!» hüüatab Vidrik emotsionaalselt. «Kes kiivrit ei kanna, riskivad mõttetult palju, see ei ole kindlasti cool. Samuti on mul kogu aeg seljakaitse, isegi kui pulli teen. Kui käid selili, jaotab see põrutuse laiali. Kogu kaitsevarustust saab siin rentida.» Abi on ka põlve- ja randmekaitsmetest, sest need kohad saavad kukkudes kõige rohkem pauke.

Lauast üksi on vähe, pane ka kiiver pähe! / Tanel Meos

Kõrvalseisjad peavad lumelaudurite seltskonda vahel ülbeks ja hulljulgeks. Tegelikkus on risti vastupidine – olen seni laual kohanud üksnes ülisõbralikke ja lahedaid tüüpe. «Lumelaudurite subkultuuri vahel kardetakse, et kahtlane kontingent,» naerab Vidrik. «Eks nad ole teistsugused inimesed küll – avatumad ja lõbusamad –, võõrastele tundub see vabadus võib-olla hirmutav. Mägi maandab kõik pinged ja nii on lihtne rõõmus olla ja vabalt suhelda.»

Kui laud juba sõber, on lõbu laialt! / Tanel Meos

LUMELAUAGA SAAD SÕITA:

Eestis:

Kiviõli seikluskeskus, Tuhamägi, tuhamagi.ee – Eesti pikimad nõlvad, kõrgeima hüppega park, eriline atmosfäär. Tipplaudurite lemmikpaik.

Kuutsemäe mäespordikeskus, kuutsemae.ee – Lõuna Eesti lumerikkad nõlvad ja park.

Väike-Munamäe suusakeskus, Munakas, munakas.ee – Eesti vanim mäesuusamägi, uhked peanõlvad lauge õppenõlv.