«Radari» video: Triinu Ossinovski loodab, et Alari Kivisaar võtab perevägivalla teema uuesti ette, käsitlemata seda läbi huumoriprisma

Presidendi vastuvõttu vaatas sel aastal 270 000 silmapaari, nende hulgas ka raadio SkyPlus saatejuhid Alari Kivisaar, Kristjan Hirmo ja Maris Järva. Esmaspäeva hommikul pärast pidu asusid nad kommenteerima, mida telerist näinud olid.

Maris: No mina olen ka pigem näinud selliseid väikeseid kõkse, et Ossinovskile maitses see vein väga seal.

Alari: No vein. Alko on ju ülim, on ju, Ossinovski, alko on tegija.

Kuid mitte sellepärast ei läinud kommentaatorite jutt Triinu Ossinovskile sedavõrd hinge.

«Kuskil esmaspäeva keskpäeval päris mitmed sõbrad helistasid minule, aga ka Jevgenile tegelikult paar tuttavat, kes alustasid juttu sellest, et nemad olla hommikuprgrammi kuulanud Sky raadiost, Sky Plusi raadiost, ja seal olla meist räägitud,» räägib Triinu Ossinovski.

«Ja ümber nurga nad kuidagi kõik küsisid, et ega me ei ole ise seda kuulma juhtunud. Me ei olnud. Ja küsisid sinna juurde, et kuidas meil läheb, et kuidas vastuvõtt oli. Ja see kõlas nii ebaloomulikult nende inimeste suust, me ei saanud aru ja siis me lõpuks ühelt küsisimegi otse. Mina küsisin sõbrannalt otse, et millest selline küsimus. Ja siis ta niimoodi veidi ebalevalt seletas mulle olukorra ära. Vabandas küll, et ta ei oleks meist midagi sellist arvanud, et ta ei arva meist midagi sellist, aga ikkagi raadios justkui räägiti,» meenutab Triinu Ossinovski.

Seda, mida raadios räägiti, saab järelkuulata raadio Sky Plus kodulehelt. Et raadiojaam keelas selle saatelõigu avaliku esitamise, kannab saatejuhtide teksti ette tuntud näitleja Gert Raudsep.

Alari: Ma vaatasin ka natuke seda järelpidu, kus oli see tantsupidu. Ma vaatasin, et see saal oli hästi hämaraks tehtud, et oleks nagu mugavam tantsida, ja ma nägin teleülekandest mingisugust intsidenti tantsupõrandal. Kas te ei näinud?

Kristjan: Kas keegi tormas kellelegi otsa?

Alari: Keegi läks kellegagi minu meelest tülli. Ma ei jõudnud tabada, kes see oli, aga mingi naine võttis – pani käe mehe mingi nagu näo peale... midagi... ja see lükkas selle vihaselt minema. No ma nägin mingit tüli, mingit intsidenti keset tantsupõrandat. Hetkeks, mingi paar sekundit näitas seda, see oli otsepilt.

Kristjan: Kas see oli siis mingi nii-öelda kohale tulnud paari vahel või?

Alari: Kohale tulnud paari vahel jah. Seal läks enam-vähem kätšiks. Mulle tundus, et naine oli nagu sõbralik, aga mees oli maruvihane ta peale. Põhimõtteliselt. Hea, et kümpi ei sõitnud.

«Radar» vaatas koos Triinuga selle kaadri üle, millest Alari Kivisaar koos teiste saatejuhtidega rääkis. Et tegemist on perekonna siseasjaga, jätame siinkohal tegelaste näod anonüümseks.

«Saates räägiti sellest justkui millestki, mida nad n-ö kategoriseerisid siis mõneti perevägivallaks või naise-mehe vaheliseks kätšiks,» sõnab Triinu Ossinovski.