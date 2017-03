Kui Kaljulaid rääkis oma kõnes selles, et ainus asi, mis meid soomlastest eraldab on kõne, siis Halonen märkis, et ka tal on olnud arusaamatusi. «Ma ei mõistnud, mida tähendab «huvitav». Huvitav soome keeles on naljakas. Seetõttu hakkasin eesti keelt õppima. Ma ei räägi hästi, aga ma saan aru ja selliseid vigu enam ei tee,» rääkis Halonen.



Endine Soome president tänas ka eestlastest sõpru ning ütles, et armastab Eesti rahvast.