Terras videointervjuus: mina ei hakka Soomele NATOt peale suruma

Koos president Kersti Kaljulaidiga Soomes visiidil viibiv Terras märkis, et me peaksime nendesse õppustesse suhtuma nii, et need ei ole midagi erakorralist ning nende maht on sama, mis oli 2013. aastal. «Ma olen nõus sellega, et me ei peaks paanikasse sattuma, vaid omi asju edasi ajama,» ütles Terras.



«Ma arvan, et julgeolekust rääkimises ei ole midagi kriitilist, aga peame olema väga rahulikud ja ka meedia peaks rahulikumalt suhtuma väljaütlemistesse,» leidis Terras.