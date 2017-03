Mikser kohtub täna Netanyahuga

Lisaks kohtub meie välisminister Jeruusalemmas veel ka asevälisministri Tsipi Hotovely ning parlamendi spiikri Yuli-Yoel Edelsteiniga. Kohtumiste peateemad on Lähis-Ida rahuprotsess, Euroopa-Liidu ja Iisraeli suhted ning tihedam koostöö Iisraeli ja Eesti vahel, teatas välisministeeriumi pressiesindaja.

Homme on välisminister Ramallah’s kohtumas Palestiina Omavalitsuse peaministri Rami Hamdallah, välisministri Riad Malki ning infotehnoloogiaministri Allam Mousaga. Kõne all on peamiselt Lähis-Ida rahuprotsess ning Eesti panus Palestiina arengusse eelkõige e-valitsemise ja küberturvalisuse projektide kaudu.