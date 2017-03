Fotod ja video: Helsingis õppivad eesti lapsed uurisid presidendiproualt, kellele ta Eesti Laulul pöialt hoidis

President Kersti Kaljulaid koos abikaasa Georgi-Rene Maksimovskiga külastas täna oma Soome visiidi raames Latokartano põhikooli Helsingis. See on küll soome kool, kuid seal on kakskeelsed soome-eesti klassid, kus õpivad ka Eestist pärit lapsed.