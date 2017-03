Allikmaa: teoreetiliselt on võimalus, et ERRi juhi konkurss ebaõnnestub

Allikmaa rääkis usutluses Raadio 2-le, et tänase päeva seisuga peab ERRi nõukogu valima hääletusega kolme kandidaadi seast kaks ja seejärel neist hääletusega ühe, vahendab ERR.

«Seadus ütleb, et valituks osutub see kandidaat, kes saab vähemalt seitse häält kümnest ehk kaks kolmandikku häältest ja see on kindlasti päris keeruline,» märkis Allikmaa.

Allikmaa sõnul on teoreetiliselt võimalik, et konkurss kukub läbi ning sellisel juhul on nõukogul võimalik talitada mitut moodi, seadus lubab nõukogul ka otse pöörduda mõne inimese poole ja teha ettepanek nimetada ta ametisse.

«Tõenäoliselt ma usun, et kui see konkurss mingil põhjusel peaks ebaõnnestuma, siis kuulutatakse ilmselt välja uus konkurss, aga siis ilmselt tegeletakse ka juba sihtotsinguga,» arvas Allikmaa.