Kohus otsustab riigireetur Herman Simmi ennetähtaegse vabastamise uuel nädalal

Maakohus arutas Simmi vanglast vabastamist Valga kohtumajas, kus tutvuti Tartu vangla materjalidega. Simm osales istungil telesilla vahendusel ja esindas end ise. Arutelu oli seekord avalik.

Viimati arutas kohus Simmi vabastamist 2015. aastal kinniste uste taga. Toona taotles tema kaitsja, et Simm vabastataks vangistusest ennetähtaegselt ning allutataks elektroonilise järelvalve alla.

Maakohus otsustas aga toona Simmi mitte vanglast vabastada, leides, et talle mõistetud karistus ei ole veel oma eesmärki täitnud. Tema vabastamist toetas Tartu vangla, selle vastu oli Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Prokuratuur ei toetanud ka seekord Simmi ennetähtaegset vabastamist.

Simm vaidlustas tunamullu maakohtu otsuse Tartu ringkonnakohtus, kuid ka ringkonnakohus otsustas ta trellide taha jätta. Kohus leidis, et antud asjas on vältimatu arvestada ühiskonna arusaamu õiglasest karistusest, vahendas ERRi uudisteportaal 2015. aasta kevadel. «Raskete tagajärgedega kuriteod nagu on Simmi süüditunnistamise aluseks olevad teod Eesti vabariigi vastu, väärivad rangelt ühiskonna hukkamõistu,» tõdes kohus toona.

Simm on süüdi mõistetud esimese astme kuriteos. Tema karistusaeg algas 19. septembril 2008 ja lõppeb 18. märtsil 2021. Seega on ta praeguseks karistusest ära kandnud üle kahe kolmandiku ja kohus peab otsustama, kas ta vabastada ennetähtaegselt ilma elektroonilise valveta või mitte.

Nimelt on esimese astme kuriteo toime pannud kinnipeetaval võimalik ennetähtaegselt elektroonilise valve alla vabaneda pärast seda, kui ta on ära kandnud vähemalt poole oma karistusajast ja ilma elektroonilise valveta juhul, kui ta on karistusest ära kandnud vähemalt kaks kolmandikku.

«Vanglast vastavate materjalide saatmine kohtule toimub nii-öelda automaatselt vastava aja möödudes,» ütles Tartu maakohtu pressiesindaja Krista Tamm Postimehele möödunud nädalal.

Harju maakohus tunnistas Simmi 25. veebruari 2009 otsusega süüdi riigireetmises ja asutusesisese teabe edastamises Vene välisluureteenistusele (SVR) ning mõistis ta 12 aastaks ja kuueks kuuks vangi.