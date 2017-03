Graafiline ülevaade kuritegevusest 2016. aastal, Reinsalu andis riigikogus aru

Üks eelmise aasta märgilisemaid teemasid oli alaealiste kuritegevuse vähenemine ja noortega tegelemine, ütles Reinsalu täna riigikogu ees kriminaalpoliitika arengusuundi tutvustades.

«Viimasel kümnendil ei ole ühelgi aastal registreeritud nii vähe alaealiste toime pandud kuritegusid kui 2016. aastal,» märkis minister. Ta rääkis, et alaealiste kuritegevus on langenud 1000 piirimaile, mida on enam kui kolm korda vähem kui kümme aastat tagasi.

Reinsalu tõi välja, et riik reformib alaealiste väärtegudele ja kuritegudele reageerimist nii, et noorte kohtlemiseks tekib erisüsteem. «Tahame mõjutada alaealisi nii, et nad ei rikuks enam uuesti seadust,» sõnas ta.

Lahendus peitub Reinsalu sõnul probleemse käitumise tegelikule põhjusele jälile saamises, lastele ning nende peredele toe pakkumises ja selles, et laps karistuse läbi kasvaks. «Noor peab ise oma teo tagajärgedest aru saama ja kahju kannatanule korvama.»

Minister rõhutas, et keeruliste käitumisprobleemide puhul lihtsaid lahendusi pole ja igale juhtumile lahenduse leidmine on rätsepatöö, mis see eeldab paljude osaliste intensiivset pingutust nii kasvatuse, hariduse kui sotsiaalse poole pealt.

Reinsalu tõi olulise teemana välja ka ohtlike kalduvuskurjategijate kohtlemise.

«Riik peab kaitsma ühiskonda kõige ohtlikemate kurjategijate ehk selliste inimeste eest, kes on korduvalt tapnud, vägistanud või pannud toime raske seksuaalkuriteo,» ütles ta.

Kuigi sellised kurjategijad moodustavad tema sõnul väga väikese osa kõikidest kurjategijatest, on nende kuritegudel Reinsalu hinnangul oluline mõju ühiskonna turvatundele, mistõttu tuleb neile läheneda varasemast erinevalt.

Üks võimalus on ministri sõnul eluaegse vangistuse rakendamine ka korduvalt vägistanud ja raske tervisekahjustuse tekitanud inimestele.

Reinsalu rääkis kõnes veel joobes juhtimise vähendamisest, kuriteoohvrite kaitsmisest, põhiõiguste paketist, korruptsioonivastasest tegevusest, narkootikumide vastasest võitlusest ning kuritegevuse statistikast üldiselt.

Ministri kõnet on täismahus võimalik lugeda justiitsministeeriumi kodulehel.