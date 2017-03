Tänavaküsitlus: kas president peaks ametis olema seitse aastat?

Postimees kirjutas täna valitsuskoalitsiooni töörühma ettepanekust pikendada presidendi ametiaega viielt aastalt seitsmele, kusjuures seejärel ei saaks president kohe uuesti kandideerida.

Väike küsitlus pealinlaste seas näitas, et arvamused seoses presidendi ametiaja pikkusega lahknevad suuresti. «See on ilmselgelt ressursside raiskamine,» arvas 41-aastane Kairi, kes ei poolda ettepanekut. «Kui on väga hea president, siis on väga mõistlik, et tal on võimalus ikkagi oma oskusi pikemalt näidata ehk kokku kümme aastat. Ja kui ta ei ole oma ülesannetes pädev olnud, siis viie aasta pärast saab ju valida uue presidendi,» rääkis ta.

Tuntud raadiohääl Allan Roosileht ei pea aga seda küsimust üldse oluliseks. Kõige olulisem on tema sõnul, kes presidenti valib ja rahval võiks see võimalus olla. «Kas ta (president - toim) on viis või seitse aastat, siin ei ole olulist vahet, aga rahvas võiks otsustada ikkagi presidendi üle. See on põhikoht, mille üle otsustada,» leidis ta.

Niisamuti arvas 78-aastase Valdu, et presidendi ametiaja pikkust ei peaks muutma hakkama. «Mis nad ikka nii palju tõmblevad ühelt poolt teisele poole.»

33-aastase Andrease sõnul oleks aga seitse aastat mõistlik aeg. «Kui inimene on seitse aastat paigal, siis selle aja jooksul on võimalik rohkem saavutada,» leidis ta.

