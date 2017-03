Legendaarse lasteajakirja kaanepilt pani vanemad sotsiaalmeedias arutlema

Tähekese Facebooki-lehel on mõned lapsevanemad pildivaliku tõttu pahameelt väljendanud. Näiteks kommenteeris üks ema, et tema silmis on ajakiri kaotanud usalduse, kuna kaanepilt ei ole kuidagi lastele sobiv.

«Ei tea, kas annan lapselegi seda,» leidis teine lapsevanem. Hulganisti on ka neid, kelle arvates on pilt hoopistükkis väga tore.

Tähekese peatoimetaja Ilona Martson kaitses sama postituse all kaanepildi joonistanud illustraatorit ning kinnitas, et teeb temaga koostööd edaspidigi.

«Pildil ei ole kujutatud midagi amoraalset ega riivatut, samuti ei leia seda ka ajakirja sisust. Tegemist on stseeniga sürreaalsest tsirkuseetendusest, mis haakub teatritemaatikaga,» selgitas peatoimetaja, lisades seejuures, et märts on teadupärast teatrikuu.