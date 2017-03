Linnavalitsus pole Yana Toomi MTÜ-lt teenuste ostmist arutanud

Mullu novembris valminud ja tänavu veebruaris avaldatud revisjoniaktist selgus, et 2014. aastal maksis linn mitmesuguste teenuste eest OÜ-le Midfield ning MTÜ-le IPIC. OÜ Midfield on Keskerakonna kampaaniaid korraldanud reklaamimehe Paavo Pettai ettevõte, mis küsis linnalt 19 000 eurot reklaami, meedia- ja kommunikatsiooniteenuste eest.

MTÜ IPIC juhatuse liige on 2014. aastal europarlamenti valitud keskerakondlane Yana Toom. Tema MTÜ-le maksti linna rahast 5120 eurot. Huvide konflikt seisneb komisjoni hinnangul selles, et Toom kuulub samal ajal erakonna juhatusse.

Veel selgus revisjoniaktist, et kui 2014. aastal kulus Tallinna linnal reklaamile 296 651 eurot, siis järgmisel aastal kulus mitu korda vähem – kokku 66 047 eurot. Kontrollijad leidsid, et reklaamikulutusi tuleks aastati planeerida proportsionaalselt, et vältida nende hüppelisi kasvu enne valimisi.

«Ma soovitan teil Hundisilmale helistada.»

Kontrollijad tegid ka ettepaneku analüüsida, kas ajalehti Pealinn ja Stolitsa on otstarbekas levitada väljaspool Tallinna. Tunamullu oli ligi 30 protsenti Stolitsa ja 15 protsenti Pealinna üldtiraažist mõeldud Tallinnast väljaspoole.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf ütles Postimehele, et ei oska enam kommenteerida, miks Paavo Pettai reklaamifirmalt ja Yana Toomi mittetulundusühingult teenuseid telliti. «Ma soovitan teil Hundisilmale helistada,» vastas Klandorf naerdes. Ka ei osanud abilinnapea öelda, kui suured kulud on planeeritud Pealinna ja Stolitsa levitamisele väljaspool Tallinna käesoleval aastal.

Raepress vastas Postimehe palvel täiendavatele küsimustele, millised järeldused on linna pressiteenistus revisjonikomisjoni aktist teinud.

Miks ajalehti Pealinn ja Stolitsa väljaspool Tallinna levitatakse? Kui suur summa nende väljaannete levitamisele väljaspool Tallinna käesoleval aastal ettenähtud on?

Ajalehtedel Pealinn ja Stolitsa on väljaspool Tallinna palju tellijaid, mis näitab mittetallinlaste laia huvi Tallinnas toimuva vastu. Venekeelse trükiajakirjanduse seis Eestis on hetkel üsna raske, mitmeid väljaandeid on suletud ja seega on Stolitsal oma roll tekkiva lünga täitmisel täiesti olemas.

Pealinna ja Rohelise Pealinna ning Stolitsa ja Zeljonaja Stolitsa levitamisele kulus 2015. aastal 521 420 eurot. Rohelist Pealinna ja selle venekeelset versiooni Tallinnast väljapoole ei levitata, Pealinna ja Stolitsa levikulu Tallinnast välja oli ülemöödunud aastal 241 114 eurot.

Sel aastal on hangete tulemusel kulud madalamad.

2014. aastal maksis linn Yana Toomi MTÜ-le IPIC teenuste osutamiseks Stolitsas kokku 5120 eurot. Kas linnavalitsuse hinnangul ei olnud siin tegu huvide konfliktiga, kuna Yana Toom on Keskerakonna juhatuse liige?

Linnavalitsus pole seda teemat arutanud.

Kas Tallinna linna avalike suhete teenistus plaanib osta tänavu teenuseid OÜ-lt Midfield või MTÜ-lt IPIC?

Ei kavatse.

Miks kulutas Tallinna linn 2014. aastal valimiste eel reklaamile 296 651 eurot, ent aasta hiljem kordades vähem – 66 047 eurot? Millised kulutused on Tallinna linn tänavu reklaamile plaaninud teha?

Tallinna linnakantselei avalike suhete teenistus ei tee kommertsreklaami ja sellised kulud puuduvad. Küll aga viiakse läbi teavitusi, näiteks Tallinna päeva eel, 20. augusti taasiseseisvumispäeva eel ja seoses muude Tallinna linnavalitsuse algatatud projektidega tallinlaste informeerimise eesmärgil.