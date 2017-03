Presidendi valib seitsmeks aastaks valimiskogu? Opositsioon ei ole päri

Tänane Postimees kirjutas, et Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Isamaa ja Res Publica Liit on koostöös jõudnud plaanini, et tulevikus võiks presidenti valida vaid valimiskogu ning seda korraga seitsmeks aastaks, pärast mida president kohe enam uuesti kandideerida ei saaks.

Töörühma plaan on alles arutelufaasis ning selle elluviimiseks oleks tarvis muuta põhiseadust, milleks vaid koalitsiooni häältest ei piisa. Mida arvavad koalitsiooni ettepanekutest opositsioonierakonnad?

Reformierakonnal teine nägemus

Kalle Laanet. Foto: Peeter Langovits

«Meil on täiesti oma nägemus,» ütles Reformierakonna ja riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Kalle Laanet. «Eesti on parlamentaarne riik ja presidenti peaks valima ikkagi riigikogu, mitte kohe valimiskogu. Meie rakendaksime sellist põhimõtet, et kõik kandidaadid valitaks ühel ajal ehk erinevate voorude vahel ei saaks enam uusi kandidaate juurde tulla. Nii näiteks oleks 45 päeva enne kandidaatide esitamise tähtaega kõik presidendikandidaadid teada ja samaaegselt oleksid teada ka valijamehed, et ka nemad saaksid tahtmise korral oma kandidaadid esitada,» selgitas ta.

Kõik kandidaadid oleksid tema sõnul siis kohe riigikogu esimeses valimisvoorus ja teise valimisvooru läheksid edasi kolm enim hääli saanud kandidaati. Ja kui riigikogu ei suuda presidenti ära valida, läheksid kaks kõige rohkem hääli saanud kandidaati edasi valimiskogusse ja seal valitaks siis president lihthäälteenamusega ära.

«Oleme arutanud ka seda, kas presidenti võiks valida üheks ametiajaks. See on iseenesest mõistlik mõte, sest kui president kandideerib ka teiseks ametiajaks, peab ta mingil ajahetkel jälle meeldima hakkama ja osalema kandideerimisprotsessis, mis võib tema edasist pädevust mõjutada,» rääkis Laanet. Samas ei ole Reformierakond veel otsustanud, kas presidendi ametisoleku aeg võiks olla jätkuvalt viis või tõesti seitse aastat.

Tõenäoliselt esitab erakond eelnõule muudatusettepanekud või algatab oma eelnõu. Reformierakonna juhatus arutab seda küsimust lähiajal.

Vabaerakond oodanuks kaasamist

Andres Herkel / Liis Treimann

Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli hinnangul pole plaan presidendi seitsmeaastasest ametiajast ja vaid üks kord kandideerimisest hea mõte. «Seitse aastat on liiga pikk periood ja üldiselt demokraatliku korraldusega riikides nii pikki perioode ette ei võeta.»

Herkel rääkis, et mõned riigid kipuvad presidendi ametiaegade pikkusi venitama pikemaks kui Eestis. «See kaks korda viis aastat, ma ei näe selles probleemi,» sõnas ta. «Ikka tekib näiteid, kus teine ametiaeg jääb kuidagi kehvemaks või mitte enam nii hoogsaks kui esimene, kuid see ei sunni seda poolt asjast muutma.»

Herkel ütles, et Vabaerakond ei ole kujundanud seisukohta presidendi valimise kohta ainuüksi valimiskogus. «Ma ei tahaks asuda ka sellele seisukohale, mis eelmisel sügisel oli, et valimiskogu justkui a priori on iseenesest demokraatlikum kui riigikogu, aga kindlasti võib selle üle mõelda, mis optimaalsem lahendus on.»

Ta lisas, et Vabaerakond on esitanud oma muudatusettepaneku, mille sisu on, et kui riigikogu ei suuda presidenti valida, siis valimiskogu peaks tingimata tulemuseni jõudma. «Et ei läheks nii, nagu eelmisel aastal ehk siis need tühjad sedelid ei läheks arvestusse ja teadlik läbikukutamine õnnestuks ära hoida,» selgitas ta.