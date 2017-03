Võimuliit tahab e-hääletamise aega kärpida

Kehtivate seaduste kohaselt saab valimistel eelhääletada mitmes etapis: kümnendast seitsmenda päevani enne valimispäeva maakonnakeskuses, kus kõik valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohta, ning seejärel avatakse kuuendast neljanda päevani eelhääletamiseks kõik valimisjaoskonnad. Terve selle perioodi ehk kümnendast neljanda päevani saab hääletada ka elektrooniliselt.

Eelnõuga soovib koalitsioon võrdsustada elektroonilise ja elukohajärgses jaoskonnas eelhääletamise aja, mis kestab kuuendast neljanda päevani enne valimispäeva. Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon põhjendasid muudatuse algatamist sooviga muuta valimised ühetaolisemaks.

Keskerakondlane Erki Savisaar ütles eelnõu üle andes, et valijad peavad saama hääletada võimalikult sarnastes tingimustes. «Mida pikem on hääletusperiood, seda enam erinevad tingimused, milles valijad hääletavad. Nii näiteks on valimiskampaania valimispäevaks kestnud pikemalt kui eelhääletamise alguse ajaks, seetõttu aitab eelhääletamise aja lühendamine kaasa valijatele hääletamiseks sarnasemate tingimuste loomisele,» ütles ta.

Keskerakonna aseesimees, õiguskomisjoni juhtiv Jaanus Karilaid ütles pressiteates samuti, et valimised peavad olema ühetaolised: kui e-hääletamise võimalus on pikem kui võimalus elukohajärgses jaoskonnas valida, siis ei ole tingimused kõigile võrdsed. «Eelnõu, mis ühtlustab eelhääletuse aja nii traditsioonilisel viisil kui ka internetis, on õige, kuid alles esimene samm,» sõnas ta ja lisas, et e-hääletamise perioodi lühendamisele peab järgnema põhjalikum analüüs e-valimiste turvalisemaks muutmiseks.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas pidi riigikogu infotunnis opositsioonisaadikute küsimustele vastates korduvalt kinnitama, et Keskerakond ei taha e-valimisi kaotada. «Tõsi on see, et tänane koalitsioon on leppinud kokku: e-valimised jäävad, e-valimised ei kao,» ütles ta ja lisas, et koalitsioonipartnerid peavad ülioluliseks, et kõik valimised, sealhulgas e-valimised oleksid turvalised.

Opositsioonilisse Reformierakonda kuuluv Kristen Michal kahtlustas siiski, et valitsuse juhterakonna kaugem soov on e-valimised kaotada. «Võrdsus paberliku asjaajamisega on viigileht, mida kasutatakse e-valimiste kärpimise põhjendamiseks. Muidu mõned veel valivad arvutiga, ja sinna sisse ju ei näe, eks ju,» kirjutas ta täna pärastlõunal sotsiaalmeedias.