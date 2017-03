Presidendi kantselei eksdirektor hakkab Saaremaa valdade ühinemist ajama

Linnapea Madis Kallas ütles, et tegevjuhi palgafondi riigipoolse rahastamise osas on praegu käimas läbirääkimised rahandusministeeriumiga. Kuressaare linna vastselt kinnitatud 2017. aasta eelarves on ühinemise tegevjuhi tööjõukuludeks riigieelarvelise eraldisena 17 000 eurot.

Kallase sõnul saab palgafondi suurendada lisaeelarve kinnitamisega. «Juba varemalt on kõigi volikogu fraktsioonide juhid ehk Jaanus Tamkivi, Toomas Takkis ja Jaanis Prii andnud nõusoleku, et sõltumata riigipoolsest summast, olgu see 17 000 või 30 000 eurot, ei saa nii suure protsessi juhtimise pealt kokku hoida,» ütles ta.

Volikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Jaanus Tamkivi täpsustas, et mingit poliitilist kokkulepet tegevjuhi tasustamise osas tema teada sõlmitud ei ole, küll aga oli teemaks palgakulude solidaarne katmine kõikide ühinejate poolt, juhul kui riigipoolne rahastus seda ei kata.

Mis ühinemise tegevjuhi palka puutub, siis Tamkivi sõnul oli see konkursikomisjonil valiku koht. «Kuigi palgasoov ületas riigipoolse finantseerimise, oli soov palgata ikkagi võimekas inimene,» nentis ta.

President Toomas Hendrik Ilvese ametiaja viimastel aastatel, 2015 ja 2016, oli Heinsalu presidendi kantselei direktor. Seega on tema nimi korduvalt käinud ajakirjandusest läbi seoses Ärma-skandaaliga. Näiteks kirjutas Postimees veebruari keskel, kuidas Heinsalu käis EASist saadud dokumentidega juba augustis Ilvese jutul. Seejuures tunnistas ta ka ise, et Ilvese väites on mingi ebakõla. Loe rohkem.