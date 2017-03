Ohtlik enesetapumäng «Jookse või sure» jõudis Kuressaarde

Noorte seas leviv hullus on tekitanud ärevust nii lastevanemates kui politseis, enamasti tehakse niinimetatud mängust ka mobiiliga video, mis tõendab tehtut. Mida lähemalt auto nina eest laps läbi lipsab, seda rohkem punkte ta mängus kogub.

Eile ilmus Facebooki gruppi «Märgatud Saaremaal» teade, et Tolli tänaval on märgatud lapsi autode eest läbi jooksmas. Postitaja kirjutas, et märkas nii esmaspäeva päeval kui kolmapäeva hommikul koolikottidega noori, kes olid nn jahti pidamas. Pealtnägija hindas silma järgi, et tegu võis olla 3.–5. klassi poistega.

«Üks noor jooksis auto nina eest läbi, hüüdes teistele teiselt poolt: «Noh, nannipunnid, tehke järele – näe, jõudsin eest läbi!» Mõne aja pärast auto lähenedes jooksis teine jne,» kirjeldas vahejuhtumit pealt näinud inimene olukorda.

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juhi Matis Siku sõnul ei ole politseid juhtunust teavitatud, küll aga on õpetajad koolis lastega selle mängu ohtlikkusest räägitud.