Laetalade vahelt pudenes ratsaväelasemõõk

«Alguses ei osanud miskit aimata, mis relv see täpselt on,» rääkis Saarte Häälele talu omanik Erkki Noor. Tegemist on endise Vene armee ratsaväe mõõgaga, mis on valmistatud 1875. aastal. Muuseumis uurides ja sugupuuga tutvudes sai Erkki Noor teada, et eelmise sajandi algul teenis talu endine peremees Jaan Smuul Vene ratsaväes Tsarskoje Selo auvahtkonnas. Tõenäoliselt võttis ta mõõga pärast teenistust koju tulles kaasa.

Külarahvas teab rääkida, et 1909. aastal sõjaväest koju tulles visanud Jaan sineli koduvärava aiapostile ja läinud kohe Laasu talus elanud Riste Tüürile kosja. Nägusa ja pea kahe meetri pikkuse noormehena oli ta paljude kohalike neidude ihaldusobjekt.

Erkki Noore sõnul on selliseid relvi suhteliselt palju säilinud ja enamik neist on välja tulnud nõukogude ajal, kuid siis on need ka ära rikutud.

Enam kui saja-aastane mõõk on hästi säilinud ning vaid puust ja nahast tupe on rotid aja jooksul pisut ära närinud. Ka mõõgatera ots oli mõnda aega niisketes oludes seismisest pisut roostetanud. Noor tegi sõjariista nõudepesuvahenditega puhtaks ja seejärel on ta seda püssiõliga tasapisi konditsioonis hoidnud.

