Tallinna TV verine seriaal ärgitas kultuuriministrilt abi otsima

Lastekaitsefond kirjutab kultuuriminister Indrek Saarele, et 300-osaline Brasiilia seriaal «Veresidemed» on nende ekspertide hinnangul alla 16-aastastele sobimatu, sest seal esineb karmi keelekasutust, julgeid seksistseene ja räiget vägivalda.

Praegu on seriaal eetris kella 14 ja 15 vahel, ehk ajal, kui lapsed tulevad koolist koju. Fond teeb ettepaneku, et selle näitamisaega tuleks lükata hilisemaks, pärast kella 20.

Fond pöördub ministri poole, sest ringhäälingu litsentsi väljaandja võib teha telejaamale ettekirjutusi.

2015. aastal tutvustas Pealinn seriaali nii:

Lugu saab alguse aastal 1984, kui kaks õde kiire vooluga jõkke kukuvad. Isa suudab oma elu hinnaga päästa vanima tütre Inêsi, kuid vool viib kaasa noorema tütre Marta.

Tänapäeval on Inês tubli ja lahke restoraniomanik. Ta on armunud Joãosse, kes on elukutselt arst ning teeb palju vabatahtlikku tööd. Kui Joao saabub Amazonase vihmametsadest järjekordselt missioonilt, siis mõistab ta, kui väga Inêst armastab ning otsustab abieluettepaneku teha. Noorte pulmaplaane varjutavad aga elulised tragöödiad.

Samal ajal elab aastatetaguses õnnetuses tegelikult ellu jäänud Marta vaestes oludes ja on saanud kasuperes uueks nimeks Diana. Diana ei tea midagi oma tegelikust päritolust, kuni ühel päeval juhtub ta kuulma kasuvanemate vestlust, mis paljastab mineviku saladused.

See toob neiule taas meelde lapsepõlve ning tekitab temas soovi leida üles bioloogilised sugulased. Leides oma pere, vannub Diana halastamatut kättemaksu õele Inêsele ning soovib võtta temalt kõik, mis Inêst õnnelikuks teeb.