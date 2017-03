311 inimese toetus ei toonud presidendilt teenetemärki

Allkirju kogunud riigikogu liige Toomas Paur ütles, et Saar on Eesti riigi ajaloo talletamisesse väga palju panustanud ja väärib teenetemärki, kirjutab Lõuna Leht.

«Tõepoolest, Võru linnavolikogu esimehena algatasin allkirjade kogumise vabadussõjalaste kalmude ja võidusamba taastamise eestvedajale Ain Saarele riikliku teenetemärgi andmiseks,» nentis Toomas Paur (Keskerakond), praegune riigikogu liige.

Pauri sõnul oli ta siis veendumusel ja on seda ka praegu, et Ain Saar väärib teenetemärki ja on Eesti riigi ajaloo talletamisesse väga palju panustanud.