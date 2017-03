Galerii: minister Reinsalu kutsus Postimehe artikli peale kokku ümarlaua

Tänase ümarlaua ajendiks oli möödunud nädalal Postimehes ilmunud lugu, kus ühele emale on mõistetud kümnete tuhandete eurode eest sunniraha, kuna ema takistavat isa ja lapse kohtumisi. Võla katteks ähvardab kohtutäitur maha müüa korteri, kus laps elab.

«Piirjuhtum annab ainest, et vaadata üle süsteemi toimimine,» ütles Reinsalu pärast artikli ilmumist. «Ootan, et erinevad institutsioonid osutaksid, kas nende arust on süsteemi toimimises kitsaskohti. Alati on olemas valulisi piirjuhtumeid, aga minu arust on siin ka süsteemis probleem olemas, olen seda ka varem tähele pannud,» lisas minister.

Ümarlauale kutsuti teiste seas ka lastekaitse, sotsiaalministeeriumi, õiguskantsleri, kohtutäiturite ja kohtute esindajad.