Perevägivald naistepäeval: mees lõi naist panniga, naine hammustas meest

Kokku sai politsei eile 19 perevägivalla või –tüliga seotud väljakutset, mida on mõnevõrra vähem kui eelmisel naistepäeval, kui politsei sai selliseid väljakutseid 26.

Näiteks sai politsei eile väljakutse Tallinnas Tööstuse tänavale, kus 67-aastane mees oli panniga löönud oma elukaaslast. Mees peeti kinni ja viidi jaoskonda. Kannatanu, 58-aastane naine aga keeldub meditsiinilisest abist ja ütluste andmisest elukaaslase vastu.

Samuti teatati Aarde tänaval toimunud tülist, kus 28-aastane naine ründas oma 42-aastast abikaasat. Naine kriimustas mehe nägu ja hammustas teda kätest. Mees ütlusi anda ei soovinud.

Mitmed naistepäeva väljakutsete puhul mängis rolli alkohol. Näiteks sai häirekeskus kõne Jõhvist, kus vanem naisterahvas andis teada, tema poeg on ülejoonud ja agressiivne, lõhub asju ja tuleb kallale. Jõgevalt sai häirekeskus aga kõne inimeselt, kelle sõnul oli tema tütar joonud ja peksis teda.

Reeglina tekivad konfliktid olmetülist ning halvimal juhul eskaleeruvad vägivallaga. Vägivallajuhtumites mängib suurt rolli alkohol.

Põhja prefekt Kristian Jaani selgitas, et lähisuhtevägivallaga seotud väljakutseid tuleb rohkem ette nädalavahetuseti, mil inimestel on vabad päevad ning sageli tarvitatakse ka rohkem alkoholi. Veel enam on neid väljakutseid siis, kui nädalavahetusele satub pidupäev. Teinekord võib politsei saada siis 40-50 väljakutset ööpäeva jooksul.

«Numbreid vaadates tuleb aga alati meeles pidada, et tegu on väga latentse kuriteoliigiga. On juhtumeid, kus osapooled ei soovi üksteise vastu tunnistada ning kriminaalmenetluse alustamist,» nentis Jaani.

Nii näiteks jõuab vahel politseini info haiglast, kuhu on jõudnud raskete vigastustega perevägivalla ohver, kes ei olnud aga abi kutsumiseks häirekeskusesse helistanud.

See annab alust arvata, et arvestatav osa juhtumitest paraku ei jõua politseini.

«See on probleem Eesti ühiskonnas ja selle välja juurimisega tuleb järjepidevalt tegeleda,» toonitas Jaani. «See on eriti oluline laste pärast, kes vägivalda pealt näevad ja selle keskel üles kasvavad.»

Jaani sõnul näeb politsei oma töös, et probleemsed noored tulevad sageli riskiperedest, kus on esinenud ka vägivalda. «Seetõttu sõltub suuresti tänaste lapsevanemate suutlikkusest lahendada konflikte sõnadega see, kas tulevased põlvkonnad saavad olema vägivallatud,» tõdes Jaani.