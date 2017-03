Sõja jalust Eesti IT-ärisse – jah, see on tõsi!

Kõige tähtsam on süda. Kas see on hea ja soe. Just seda, kui ta kedagi tööle värbab, püüab ära tabada heleda lokilise ja lopsaka juuksepahmakaga Kristel Kruustük, kes jõudis mullu kõigest 27-aastasena Eesti rikaste esiviiesaja sekka. Ta on mobiilirakendusi katsetava idufirma Testlio juht ja rajaja, kes pendeldab lennukiga sageli Tallinna ja San Francisco vahet. Eestis tegutsevad peamiselt ettevõtte insenerid, Ameerika läänerannikul aga müügimeeskond. Seetõttu vajas Kruustük endale n-ö paremat kätt, kes oleks korraga nii pühendunud, töökas kui ka usaldusväärne.

Inimene, kellega tema abikaasa ja äripartner Marko oli soovitanud parema käe otsinguil kohtuda, on Eesti kontekstis eriline ja ebatavaline. Ta on tumeda nahaga. Tumepruunide silmadega. Pärit Kongost.