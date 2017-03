Fotod Türgist: parvlaev Tiiu asub nädalavahetusel Eesti poole teele

«Laev ei ole veel üle antud, kohe-kohe lähipäevil ehk homme või ülehomme võtab Tallinna Sadam laeva üle,» ütles Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsioonijuht Sirle Arro Postimehele.

Türgis on kohal juba 13-liikmeline laevameeskond ning Tiiu toob Eestisse kapten Guldar Kivro. «Loodame, et laev asub teele nädalavahetusel, kas laupäeval või pühapäeval,» ütles Arro. Teeleasumise aeg sõltub tema sõnul sellest, millal saab Tallinna Sadam kätte vajalikud dokumendid ja kui kaua võtab aega laeva üleandmise protseduur.

Arro sõnul on laeval käsil veel viimased pisitööd. «Praegu on lõpuspurt, tehakse viimaseid töid,» kommenteeris ta. «Need tööd otseselt ei sega küll laeva väljumist, kuid need tuleb lepingu järgi siiski ära teha, mõned värvimised näiteks.» Samuti vormistab Veeteede amet vajalikke dokumente ja teeb laevale kontrolli.

Laeva Eestisse jõudmine võib Arro sõnul aega võtta kolm kuni neli nädalat. «Kapten on öelnud, et ilmastikuprognoosid on paremad, kui olid siis, kui Leiger tuli, aga nii pikalt ei tea ette,» rääkis ta. «Kõik sõltub ja selgub juba teel olles.» Kuna teel tuleb teha punkerdamispeatusi, võtavad ka need oma aja.

Mullu sügisel Sefine laevatehases valminud parvlaeval Leiger võttis ilmaolude tõttu Eestisse jõudmine planeeritust kauem aega. Kui esialgu arvestas TS Laevad teekonna kestuseks 21 päeva, siis tegelikult võttis laeva kojutoomine aega 34 päeva – laev asus koduteele 5. novembril ja jõudis Eesti vetesse 9. detsembril.

Parvlaev Tiiu läks laevatehasest esmakordselt merele katsesõidule tänavu 5. jaanuaril. Tiiu hakkab sõitma mandri ja Hiiumaa vahelisel Rohuküla-Heltermaa liinil.

Tiiu on 114 meetri pikkune ja 19,7 meetri laiune. Laev mahutab 150 sõiduautot või 12 täispikka veoautot ning kahel tekil on istekohti kokku 700 reisijale.