ERRi nõukogu liikmed: otsus on keeruline, kuid juht saab valitud

Täna päeval käisid nõukogu ees kolm ERRi uue juhi kandidaati: Postimehe endised tippjuhid Mart Luik ja Erik Roose ning Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Allar Tankler.

ERRi nõukogu liige Pille Pruulmann-Vengerfeldt ütles õhtul Postimehele, et tänased intervjuud olid nagu tööintervjuud ikka. «Räägiti, et mis inimeste plaanid on, arutati nende visioone ning kandidaatide tugevusi ja nõrkusi.»

Nõukogu liige Rain Tamme sõnul oli palju teemasid, mida intervjuudel arutati ning erinevate kandidaatide puhul oli laual erinevaid küsimusi. «Muidugi kõik rääkisid oma tugevustest, aga kõigil on ka mingisuguseid kohti, mida peavad katma teised tulevased juhatuse liikmed,» sõnas Tamm. «Küsisime ka selle kohta arvamusi, millised saaksid olema võimalikud kolleegid tippjuhtkonna tasemel.»

Tänane Postimees kirjutas, et nii ERRi praegune juht Margus Allikmaa kui ka nõukogu esimees Agu Uudelepp on viidanud, et teoreetiliselt on võimalik, et kolme sõelale jäänud kandidaadi seast uut juhti ei valita. Uus juht vajab valituks osutumiseks kümneliikmelises nõukogus seitset poolthäält. Nii Tamm kui Pruulmann-Vengerfeldt usuvad, et nõukogu leiab ERRi juhi valimiseks üksmeele.

«Täna olen ma selles üsna kindel, et need hääled tulevad kokku,» sõnas Pruulmann-Vengerfeldt. «On teoreetiline võimalus, kuid see ei ole midagi sellist, mille üle kuidagi oleks põhjust spekuleerida,» lisas ta.

Tamme hinnangul on nõukogul kolm erinevat, kuid head kandidaati ning ka tema usub, et juht saab valitud. «Tegemist on siiski mõnevõrra erinevate inimestega, aga kuna valik on hea, siis ma olen üsna veendunud, et juht saab valitud,» ütles ta. «Igaüks neist oleks võimeline ERRi juhtima ja seda hästi tegema.»

Ka Pruulmann-Vengerfeldt kinnitas, et kõik kolm on väga tugevad kandidaadid, kes on teadlikud oma tugevustest ja nõrkustest. «Kõikidel on plaan oma erinevate tugevuste esiletoomiseks ja nõrkuste polsterdamiseks,» kommenteeris ta ja lisas, et ühtegi sellist nõrkust, mis takistaks igal juhul tööd ERRi juhina, kandidaatidel ei ole.

Nii Tamm kui Pruulmann-Vengerfeldt tunnistasid, et otsus saab olema keeruline ja lisasid, et pole veel valmis oma eelistust avalikustama. «Otsus saab olema raske,» sõnas Tamm. «Mina ei ütleks täna kindlasti välja oma eelistust.» Pruulmann-Vengerfeldt ütles, et on meeldivalt üllatunud kõigi kolme kandidaadi osas. «Oma eelistust ma täna isegi ei oskaks välja öelda.»

Nõukogu kuulas täna kandidaadid ära, võtab veel mõtlemisaega ning tuleval nädalal langetab otsuse. Uus ERRi juhatuse esimees peab ametisse asuma hiljemalt 1. juunil ning tema ametiaeg kestab 2022. aastani.

ERRi nõukokku kuuluvad riigikogust Viktoria Ladõnskaja (IRL), Kalvi Kõva (SDE) Marika Tuus-Laul (Keskerakond), Krista Aru (Vabaerakond), Martin Helme (EKRE) ja Heidy Purga (Reformierakond). Lisaks kuuluvad nõukogusse asjatundjatena Mart Luik, Rain Tamm, Pille Pruulmann-Vengerfeldt ja Agu Uudelepp.