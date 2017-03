Politsei sai teate lapse kadumisest kella viie paiku, ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Helen Uldrich.

Pereliikmed asusid last otsima ning paar tundi hiljem leiti poisi elutu keha elumaja lähedalt jõest. «Kahjuks leiti laps uppununa,» kinnitas Uldrich.

Politsei uurib juhtunu asjaolusid. «Selge on see, et ilmselgelt oli see õnnetus, aga politsei selgitab juhtunu asjaolusid,» lisas Uldrich.