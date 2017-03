ERRi nõukogu liige Ladõnskaja: konkursi nurjumine määriks meie mainet

Isamaa ja Res Publica Liidu riigikogu saadik Ladõnskaja leiab, et kõik kolm kandidaati – Allar Tankler, Mart Luik ja Erik Roose – on väga tugevad. «Võib rõõmu tunda, et nõukogu liikmetel on kelle vahel valida,» sõnas Ladõnskaja.

«Ma tahan eraldi öelda, et kõige suurem kaotus oleks see kui konkurss kukuks läbi. See reedaks avalikkuse ootusi, määriks nõukogu mainet ja viskaks taas üles kahtluse, et tähtsatele ühiskondlikele positsioonidele justkui korraldatakse proovkonkursse, et hiljem keegi teine kohale määrata. Sellist mainet ma antud konkursile ei tahaks. Minu eesmärk on selge – jõuda kokkuleppele ja valida tugev juht,» kirjutas ta Facebookis.

Samas tõdes ta, et konkurss koos oma tingimuste ja reglemendiga on küllalt keeruline. Oma rolli mängib tema hinnangul avalik huvi. «Mina, ERRi nõukogu liikmena, olen veendunud, et peame leidma tulevikuinimese, kellel oleks arusaam nii suure organisatsiooni juhtimisest kui ka ajakirjandusest ja kes suudaks aru saada tehnoloogilistest trendidest maailmas, mis ajakirjandusmaastikku mõjutavad.»

Ladõnskaja lisas, et professionaalsus ajakirjanduslikus aspektis tähendab ka seda, et kandidaat suudab jääda objektiivseks ja tagada eetriruumi erinevatele maailmavaadetele.

Nõukogu kuulas eile kandidaadid ära, võtab veel mõtlemisaega ning tuleval nädalal langetab otsuse. Uus ERRi juhatuse esimees peab ametisse asuma hiljemalt 1. juunil ning tema ametiaeg kestab 2022. aastani.

Lisaks Ladõnskajale kuuluvad ERRi nõukokku veel riigikogulased Kalvi Kõva (SDE), Marika Tuus-Laul (Keskerakond), Krista Aru (Vabaerakond), Martin Helme (EKRE) ja Heidy Purga (Reformierakond). Asjatundjatena kuuluvad nõukokku Mart Luik (ei osale hääletusel), Rain Tamm, Pille Pruulmann-Vengerfeldt ja Agu Uudelepp.