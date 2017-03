Fotod ja video: politseiga liitus tulevane jäljeajaja Toran

Põhja prefektuuri koerajuht Leonid Stepanovile on Toran tema esimene neljajalgne paarimees. Nad on juba nädala koos elanud.

Esialgu oli Toran pisut arg, sest Stepanovi kodus on veel üks koer. Kuid nädalaga on neljajalgsetest head sõbrad saanud. Ka Stepanovi on kutsikas omaks võtnud. «Ta on juba harjunud vaikselt,» ütleb värske politseikoera omanik. «Aktiivne, mängib, jookseb. Õnneks ei söö seda, mida ei tohi süüa. Hea kutsikas.»

Teenistuskoera väljaõpetamine on suur vastutus ja töö, kuid Stepanovi sõnul on see ka kindlasti huvitav töö. Juba praegu teevad nad iga päev trenni ning kuu lõpus alustab Toran ka õpinguid koertekoolis.

Kui kõik hästi läheb, saab temast juba umbes pooleteise aasta pärast väljaõpetatud patrullkoer. «Tema põhiliseks ülesandeks on siis patrullis käimine ehk ta oskab jälgi ajada, ta oskab objekte valvata ja inimesi rünnata,» ütles Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder.

Toran on kasvanud Eestis, kuid tema vanemad on pärit Venemaalt Ivangorodist.

Politsei- ja piirivalveametis on hetkel teenistuses 75 koera. Kõige rohkem on saksa ja belgia lambakoeri, keda on kokku 66. Lisaks teenib PPAs üks labrador ja siledakarvaline retriiver, neli inglise ja kolm vene springerspanjelit.

Kui saksa ja belgia lambakoerad töötavad enamasti patrullkoertena, siis näiteks springerspanjeleid õpetatakse narkootikume avastama.

Sel aastal lisandub organisatsiooni ridadesse veel vähemalt seitse koera. Enamasti tulevad teenistuskoerad Eestisse Soomest ja Rootsist.