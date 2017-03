Salakaubaveo skandaali sattunud Sakala sai uue komandöri

«Usun, et Sakalal läheb hästi,» ütles mereväekapten Saska oma pöördumises laevaperele Miinisadamas toimunud tseremoonial. Ta avaldas veendumust, et kaptenmajor Babenko on igati kohane, sobilik ja pädev oma ametikohale.

Kaptenmajor Annes Babenko on mereväes alates 1999. aastast. Viimati teenis ta miinijahtija Admiral Cowani komandöri abina, võttes aasta algul osa ka NATO 1. alalise miinitõrjegrupi tegevustest. Varem on ta olnud staabi- ja toetuslaeva Tasuja komandör.

2006. aastal lõpetas ta Rootsi Kuningliku Mereväeakadeemia laevaohvitseri erialal. 2014. aastal lõpetas ta Läti Kaitseakadeemias staabiohvitseride keskastmekursuse ning 2015. aastal Belgias miinisõjakooli.

Maksu- ja tolliameti uurijad avastasid mullu NATO miinitõrjegruppi kuuluva miinijahtija Sakala pardalt 56 kasti sigarette ning umbes tuhat liitrit kanget ja natuke lahjat alkoholi, mis kõik olid maksumärkideta. Ametnikud ei avaldanud salasuitsude päritoluriiki. Juhtumist andis ametile teada mereväe juhatus.

Maksu- ja tolliamet alustas kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvide järgi, mis käsitlevad alkoholi ja tubaka käitlemise korra rikkumist. Leitud kogus ületab väärteo ja kriminaalkoosseisu piirmäära umbes viiekordselt. Veebruari alguseks oli süüasjas kahtlustuse saanud kuus meeskonnaliiget.

Juhtunu tõttu astus tagasi mereväe ülem mereväekapten Sten Sepper, miinijahtija Sakala komandör kaptenmajor Ott Laanemets esitas avalduse teisele ametikohale üleviimiseks.