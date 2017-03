Ministeerium ootab EELKlt suuremat panustamist Aleksandri kirikusse

Ministeeriumi pressiesindaja Meelis Komspus ütles BNSile, et EELK arvamus laekus kultuuriministeeriumisse täna ning sihtasutuse koosolek toimub 6. aprilli ja kujunevat olukorda seal kindlasti ka arutatakse.

«Kui EELK leiab, et sihtasutuse tegevust tuleks jätkata, siis oleks tervitatav, kui EELK kaaluks võimalust sihtasutusse rohkem ka rahaliselt panustada,» lisas Kompus.

Kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Sitsi on teinud ettepaneku Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik tegevuse lõpetamiseks.

«Kultuuriministeerium on aga endiselt valmis osalema hoonele sisu andmise protsessis – panustama kultuuriliste tegevustega, et kaitsealune hoone oleks võimalikult maksimaalselt avalikus kasutuses. Selles osas muutusi ei ole,» kinnitas Kompus.

EELK Konsistooriumi avalike suhete spetsialist Kalle Kõiv ütles varasemalt, et EELK Konsistoorium arutas 7. veebruari ja 7. märtsi istungil kultuuriministeeriumi asekantsleri Tarvi Sitsi ettepanekut Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik tegevuse lõpetamiseks.

«Kirikuvalitsuse seisukoht on, et praegu ei ole sihtasutuse likvideerimine põhjendatud, kuna sihtasutuse põhikirjaline eesmärk – Narva Aleksandri kiriku taastamine selle kasutamiseks esindusliku ja rahvusvahelise tähtsusega kontserdisaalina ning kultuurikeskusena koos kiriklike funktsioonide säilitamisega – on veel täitmata,» teatas Kõiv.

Kirikuhoone remondi jätkamist ja kirikuhoonele uue sisu andmist on lihtsam teha erinevaid huvitatud osapooli ühendaval sihtasutusel, lisas Kõiv.

SA Narva Aleksandri Kiriku asutajate seas on kultuuriministeerium, EELK ja Narva linn.