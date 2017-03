Yana Toom jagas sotsiaalmeedias fotot Aleppost

Foto temast on tehtud Aleppo lennujaama ees. 13 tundi tagasi kirjutas Toom Facebookis, et lend Süüriasse möödus tavapäraselt ja kõik on hästi.

Toom on varem öelnud, et soovib kohtuda Süüria rahukõnelusi vahendava ÜRO erisaadiku Staffan de Misturaga. Siiski ei avaldanud ta reisi täpset aega ega sihtpunkte turvalisuse kaalutlustel.

«Tahame vaadata seda humanitaarset olukorda kohapeal, mis oli ka eelmise sõidu eesmärk, aga juhtus nii, et me sinna tookord julgeolekuriskide tõttu ei pääsenud,» rääkis Toom varem Postimehele. Tema sõnul on reisi organiseerimisel abiks Punane Rist.

Kas Toom kohtub seekord ka president Bashar al-Assadiga, ei ole veel kindel. «Praegu käivad läbirääkimised, kuidas see kõik toimuma hakkab, kuidas ajaliselt ja kõik see. Valmisolek sealtpoolt on olemas, aga ma pole üldse kindel, kas me Damaskusesse läheme seekord,» rääkis ta.

Visiidi eesmärk on Toomi sõnul oma silmaga näha, mis seal toimub, ja üritada ka Euroopa Parlamendis debatti Süüria olukorra asjus üleval hoida, sest lähenemine probleemile kipub praegu tema hinnangul liialt mustvalge olema. «See, et Euroopa Parlamendi saadik käib erinevates kohtades, kus ta peab vajalikuks oma poliitilist agendat kuidagi laiendada ja mõjutada asju, on täiesti normaalne,» lisas ta.

Viimati käis Toom Süürias detsembri lõpus, kui ta kohtus ka president al-Assadiga. Toom käis ka mullu suvel Süürias ja kohtus toona samuti al-Assadiga. Osaliselt maksis visiidi kinni Süüria valitsus.

Süüria suuruselt teises linnas Aleppos on käinud aktiivne sõjategevus. Suur osa linnast on sõjakeerises hävinud.