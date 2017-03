Padar vastab Leedo kriitikale: loomulikult me kasutame renditud laeva rohkem

«Kui hakata järjest neid väiteid kommenteerima, siis esiteks, Hiiumaa on tõesti 1. oktoobrini meie käsutuses ja see, kuidas meie laevu liinil kasutame, kas rendilaeva või enda laeva, see on valikute küsimus. Kui sa rendilaeva eest alati maksad, siis sa loomulikult kasutad seda natuke rohkem kui enda laeva,» rääkis Padar.

Vjatšeslav Leedo ütles eile intervjuus Postimehele, et uus laev sõidab Saaremaa vahet ainult õhtuti, kui koormust pole ja päeval sõidab vana parvlaev Hiiumaa, sest kui laev on kasvõi pooltäis, siis ei pea uus laev ajaliselt graafikust kinni. «Peale- ja mahalaadimisele läheb tal viis kuni seitse minutit kauem ja sellega pole mitte midagi teha. Kiirem ülesõit siin enam ei aita,» lausus Leedo.

Veel teatas Leedo, et nüüd on uute laevade kütusekulu juba teada ja see on oluliselt suurem kui tema laevadel. «Teada on ka nende suurus ning seegi, et veoautosid mahub neile laevadele vähem. Aga kõik räägivad ikka, et ei ole nii. Ma ei saa aru, kuidas on võimalik teistsuguseks rääkida seda, mis on lihtsasti mõõdetav,» ütles Leedo.

Padar selgitas, et kahe kuu kütusekulu on tõesti olnud üks suuremaid kulukomponente ja komakoha võrra üle äriplaanis ettenähtud kulust, ent seda lihtsalt sel põhjusel, et TS Laevad kasutas vahepeal korraga kuut laeva. «Kui äriplaan on tehtud nelja laeva peale pluss üks laev, siis nii ongi,» lausus Padar ja lisas, et kahe kuu põhjal sellist hinnangut kütusekulule kindlasti teha ei saa. «Seda saaks hinnata järgmise aasta alguses,» täpsustas ta.

Padar nentis, et logides on kõik numbrid, kui palju ühel või teisel liinil parvlaevad Hiiumaa või Tõll või Leiger sõidukeid veetud on. «Rekordi on täna teinud Tõll, kes võttis peale 23. veebruaril enne vabariigi aastapäeva peale 146 autot,» tõi Padar välja ja jätkas: «Minu jaoks on olulisem see, et kõik inimesed veetud saaks, mitte see, kas sinna mahub üks või kaks autot rohkem peale. See ei ole ka suures äris oluline, aastas liigutatakse 2,1 miljonit reisijat ja 0,8 miljonit autot, et need kõik veetud saaks.»

TS Laevade juht rõhutas Leedole vastulausena, et tänavu jaanuaris veeti 8000 reisijat rohkem ja veebruaris 14 000 reisijat rohkem kui mullu samal ajal.

Seda, et uutel parvlaevadel oli alguses probleeme ajagraafikus püsimisega, tunnistati Padari sõnul jaanuaris avalikult. «Meil ei olnud kogemust ja kõik mehed olid uued. Minuni ei ole jõudnud infot, et meie laevad graafikus praegu maha jääks,» lisas Padar.

Täna-homme asub Türgist teele kolmas uus parvlaev Tiiu, mis hakkab sõitma Rohuküla–Heltermaa liinil.