Parvlaev Tiiu alustas Türgist koduteed

Laevakapteni Guldar Kivro sõnul kulub heade ilmastikutingimuste korral Eestisse jõudmiseks orienteeruvalt kolm kuni neli nädalat.

Teekonnal Türgist Eestisse on enne Biskaia lahte plaanis teha peatusi Itaalias ning Hispaania lõuna ja lääne osas. Pärast Biskaia läbimist tuleb kütuse võtmiseks teha peatus Prantsusmaal ja siis saab laev suuna võtta Kieli kanalisse ning sealt juba otse Eestisse.

«Selline on ideaaljuhul meie plaan, aga tulenevalt ilmastikutingimustest ja kütuse võtmise vajadustest peame olema valmis vajadusel plaani korrigeerima. Õnneks näitavad hetkel ilmaprognoosid suhteliselt head ilma ja on lootust, et jõuame aprilli alguseks Eestisse,» selgitas kapten Kivro.

TS Laevad OÜ laevandusvaldkonna juht ja juhatuse liige Mart Loik võttis reedel, 10.märtsil, Türgi laevatehaselt Sefine ametlikult vastu parvlaeva Tiiu, mis tähendab üleandmise-vastuvõtmise akti vormistamist ja omandiõiguse ülemineku dokumentide vormistamist.

Lipu heiskamine. / TS Laevad

Eesti saatkond Türgis väljastas laevale ajutise liputunnistuse. Ühtlasi tasus TS Laevad Sefine tehasele viimase osamakse. Mart Loigu sõnul väljastas klassiühing (DNV) laevale vajalikud sertifikaadid. «Türgis oli kohal ka Veeteede Ameti esindaja, kes viis läbi laeva meresõiduohutuse alase auditi ajutise meresõiduohutuse korraldamise tunnistuse ( ISMC) väljastamiseks ning kinnitas laeva vastavuse kehtivatele nõuetele,» lisas Loik. Laupäeval tehti veel viimased ettevalmistused enne teekonda.

Parvlaev Tiiu hakkab reisijaid teenindama Rohuküla- Heltermaa liinil ning kõigi eelduste kohaselt asub laev liinile aprilli keskel.