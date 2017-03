Ida-Virumaal sai viga Valaste joa vaateplatvormilt kukkunud noormees

Õnnetus juhtus kella 15.30 ajal, kella 18ks olid päästjad viga saanud mehe üles kaldapealsele toimetanud ja kiirabile üle andnud.

Mees oli teadvusel ja suutis päästjatega suhelda. Ida päästekeskuse pressiesindaja sõnul on tema seisund stabiilne, vigastatu viidi haiglasse.

Valaste joa vaateplatvorm on juba pikka aega olnud külastajatele suletud, kuna paekallas on varisemisohtlik. Pressiesindaja sõnul rääkis mees päästjatele, et ta ronis üle tõkete ja läks platvormi trepile, kus libises ja kukkus.