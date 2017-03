Suurbritannia saatkond pärib aru: miks välisriigi juhiload enam Eestis ei kehti?

Suurbritannia suursaatkond küsis veebruaris politsei- ja piirivalveametilt selgitust, miks on maanteeameti kodulehel info, et 1. mai 2015 ja hiljem väljastatud välisriigi juhiload enam Eestis ei kehti. Saatkond päris aru, millised reeglid kehtivad Suurbritannia kodanikele, kellel on hiljem väljastatud välisriigi juhiluba ja kes soovivad Eestis oma autot kasutada.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Hindrek Allvee kinnitas, et Suurbritannia kodanike load Eestis kehtivad ja selle osas probleeme pole.

Eestis kehtivad liiklusseaduse järgi Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja Šveitsi Konföderatsioonis välja antud juhiload kuni neile märgitud kehtivusaja lõpuni. Suurbritannia on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik, nii et nende kodanike juhiload siin ka kehtivad.

Küll aga ei kehti Eestis enam 1. maist 2015 väljastatud välisriigi juhiload, mille on taotlenud Eestis alaliselt elanud inimene. Ka ei ole seda võimalik vahetada Eesti juhiloa vastu.

Maanteeameti kodulehel viidatud kuupäev ja lubade mittekehtivus käib Allvee selgitusel olukorra kohta, et kui isik elab alaliselt Eestis ja taotleb sellel ajal endale loa mõnest välisriigist. Seesugune säte tuleb tema sõnul direktiivist 2006/126 ja selle eesmärk on vältida juhiloaturismi ehk olukorda, kus juhilubasid taotletakse kõige leebemate nõuetega liikmesriigist.

«Kui UK kodanik asub alaliselt elama Eestisse ja tema UK luba on kehtiv, siis kehtib see Eestis kuni selle kehtivusaja lõpuni. Kui aga tema UK juhiloa kehtivusaeg lõpeb Eestis alaliselt elamise ajal ja ta läheb ning taotleb Suurbritannias uut juhiluba, siis Ühendkuningriik tegelikult luba väljastada ei tohiks, sest direktiivi järgi tohib juhiloa väljastada ainult alalisele elanikule,» rääkis Allvee.

Praktikas on Allvee sõnul olukorrad erinevad ja juhul, kui Suurbritannia ikkagi mingil põhjusel juhiloa väljastab, siis direktiivi ja Euroopa Kohtu praktika järgi ei tohi Eesti Ühendkuningriigi väljastatavas loas kahelda – seda vaatamata sellele, kui UK kodanik tegelikult rahvastikuregistri järgi elab Eestis.

«Euroopa Kohtu praktika on direktiivi osas selline, et ütleb, et kui üks liikmesriik on juhiloa väljastanud, siis ei tohi teine liikmesriik kahelda selle väljastamise alustes ja ta peab eeldama, et teises liikmesriigis väljastatud juhiluba väljastati õiguslikult korrektselt. Eesti võib selliselt väljastatud UK juhiloas kahelda ja seda mitte tunnustada ainult siis, kui UKst endast antakse ametlik informatsioon, et tegelikult see UK kodanik selle loa väljastamise ajal UKs ei elanud,» selgitas Allvee keerulist olukorda.