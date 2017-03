Teisipäeval on emakeelepäeva puhul lipupäev

Eesti lipu heiskamisega võivad austust avaldada meie kaunile emakeelele ka kõik kodumajapidamised, ettevõtted ja organisatsioonid.

Emakeelepäev on pühendatud ilusale eesti keelele ja selle püsimajäämisele ning seda tähistatakse luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeval. Emakeelepäeval toimub traditsiooniline e-etteütlus ning keelenädala reedel kuulutatakse välja keeleteokonkursi võitjad.

Aasta keeleteokonkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna otsustavad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel.

Lipud heisatakse päikesetõusul või hiljemalt kell kaheksa hommikul ja langetatakse päikeseloojangul. Kui lippu ei langetata, tuleb see pimedal ajal valgustada. Enne lipu heiskamist veendu, et lipukangas on puhas ja terve ning värvitoonid kirkad.