Vabaerakonda väidetavalt laimanud naine visati parteist välja

«Väljaarvamise põhjusteks olid erakonna liikmete solvamine ning sotsiaalmeedias erakonna kohta laimavate valeväidete esitamine,» ütles Kollom, lisades, et Tartu piirkonna juhatus arutas Silveti väljaarvamist juba eelmise aasta lõpus.

«Oma kirjutatuga kinnitas ta, et ei tea ega austa erakonna eesmärke ja väärtusi. Vastavalt erakonna põhikirjale võib liiget välja arvata, kui ta tegutseb vastuolus põhikirjale või on pannud toime vääritu teo. Just seda Silvet korduvalt tegigi,» rääkis Kollom.

Vabaerakonna siseopositsionääri, erakonna esimeheks kandideeriva Jevgeni Krištafovitši sõnul on Silveti erakonnast väljaarvamise taga tegelikult tema vastuolek erakonna juhatuse soovile rahastada kohalike valimiste kampaania ajal valimisliite erakonna eelarvest.

«Marju Silvet rääkis korduvalt Tartu piirkonna juhatuse koosolekutel, et see on ebaseaduslik, mille pärast teda naeruvääristati,» lausus Krištafovitš. «Siis ta esitas kaebuse Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile (ERJK), kus tuli vastus, et tal on õigus.»

Komisjon tegi Krištafovitši sõnul erakonnale ülesandeks «veenduda, et erakonna rahastamine hõlmaks vaid erakonna enda poliitilist tegevust tema enda huvides, mitte aga kellegi teise kasuks tehtavat valimiskampaaniat, see tähendab erakond ei või rahastada erakonna liikme kampaaniat, kes kandideerib üksikkandidaadina või väljaspool erakonda valimisliidu nimekirjas».

«Meie erakond reageeris talle omasel moel: karistas sõnumitoojat ehk viskas möödunud neljapäeval juhatuse otsusega Marju Silveti erakonnast välja,» rääkis Krištafovitš. «Põhikirja järgi juhatuse otsus liikme väljaarvamise kohta peab olema motiveeritud. Marju Silvetile saadeti otsus ilma motivatsioonita. Enamgi veel, teda isegi ei teavitatud, et 9. märtsi juhatuse koosolekul arutatakse tema väljaheitmist.»

Vahur Kollom aga ütles BNS-ile, et Silvet kirjutas erinevatele adressaatidele erakonna peale laimata püüdvaid kirju, ka ERJK-le. «Vabaerakonnale oli ERJK-lt saadud vastustest kasu, nende päringute eest täname proua Silvetit väga. Vabaerakond on pidevalt rõhutanud, et erakondade tegevus peab olema läbipaistev ja säästlik. Saime komisjonilt kinnituse oma seisukohtade ja tegevuskava õiguspärasusele,» sõnas Kollom.