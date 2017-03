Karilaid lühendaks e-hääletamise aega juba kohalikeks valimisteks

Karilaidi hinnangul tuleks eelmisel nädalal riigikogu menetlusse antud muudatused vastu võtta juba lähinädalatel, et nende jõustumise ja järgmiste valimiste vahele jääks piisav aeg. Eelnõu kohaselt jõustuvad muudatused üldises korras ehk 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Koalitsioon soovib eelnõuga lühendada nii elektroonilise hääletamise kui ka jaoskonnas eelhääletamise aega, mis edaspidi kestaks kuuendast neljanda päevani enne valimispäeva. Praegu saab valimistel eelhääletada mitmes etapis: kümnendast seitsmenda päevani enne valimispäeva maakonnakeskuses ning kuuendast neljanda päevani kõigis valimisjaoskondades. Terve selle perioodi ehk kümnendast neljanda päevani saab hääletada ka elektrooniliselt. Koalitsioonierakonnad on põhjendanud muudatuse algatamist sooviga muuta valimised ühetaolisemaks.

Karilaidi sõnul võib eelnõusse lisanduda veelgi muudatusi. Näiteks arutab koalitsiooni töögrupp tema sõnul ettepanekut, mille kohaselt saaks elektrooniliselt antud häält edaspidi muuta ainult valimispäeval jaoskonnas hääletades. Praegu on elektroonilist häält võimalik muuta kas uuesti e-hääletades või hääletades eelhääletamise päevadel valimisjaoskonnas. Samuti kaalutakse Karilaidi sõnul muudatusi, mis puudutavad e-valimiste turvalisust.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Priit Sibul ei pea muudatuste kiirkorras menetlemist aga põhjendatuks. Tema sõnul sõltub eelnõu menetlemise tempo põhiseaduskomisjonist, kus on seni peetud mõistlikuks valimisseadusi vähemalt aasta enne valimisi mitte muuta.

Eelnõule on vastuseisu kinnitanud opositsiooniline Reformierakond, mille esimehe Hanno Pevkuri sõnul soovivad saadikud esmalt aru saada, kumma lähenemise koalitsioon valib: kas muudatusi tahetakse rakendada 2019. aastal toimuvatel riigikogu valimistel või juba kohalikel valimistel oktoobris. Viimasel juhul oleks Pevkuri sõnul tegu väga halva praktikaga, sest valimisteni on vaid seitse kuud, ning sel juhul pole välistatud, et erakond kasutab kõiki võimalusi, et takistada seaduse vastuvõtmist.

Reformierakond algatas täna lisaks ka eelnõu, et e-hääletuse perioodi hoopis pikendada. Erakonna hinnangul tõstaks see valimisaktiivsust ja toetaks Eesti e-kuvandit.