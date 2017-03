Ministeerium: keelenõukogu kinnitamine venis valitsuse vahetuse tõttu

Haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja ütles Postimehele, et eelmise aasta lõpus toimus mitu ministrivahetust, mistõttu jäi keelenõukogu uue koosseisu nimetamine venima. «Nüüd on uus koosseis esitatud kinnitamiseks valitsusele ja loodetavasti kinnitatakse see juba sellel nädalal. Niipea, kui uus koosseis saab kinnitatud, kutsutakse nõukogu kokku,» ütles ta.

Nõukogu koosseisu ja esimehe kinnitab valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul viieks aastaks.

Keelenõukogu kadumisest kirjutas tänases Postimehes ilmunud arvamusloos Emakeele Seltsi abiesimees Jüri Valge, kelle sõnul lõppesid keelenõukogu viimase koosseisu volitused juba novembris ja uut pole seni moodustatud. Seetõttu on üks lüli keelepoliitika riikliku juhtimise süsteemis tema sõnul kaduma läinud ja valitsus jäänud ilma pädevast keelepoliitilisest nõustamisest.

Keelenõukogu ülesanne on nõustada valitsust keelepoliitika arendamisel ja elluviimisel, jälgida ja analüüsida keeleolukorda ning keelealaste arengukavade ja teiste strateegiliste dokumentide täitmist, osaleda keelealaste arengukavade koostamises ja kooskõlastamises, teha ettepanekuid keelealaste õigusaktide muutmiseks ning keeleteemaliste uuringute tellimiseks ja rahastamiseks, korraldada seminare, konverentse ja keeleteavitust, pidada keeleküsimustes läbirääkimisi ja esindada Eestit rahvusvahelistes keeleorganisatsioonides.

Lisaks esitab nõukogu koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga iga kahe aasta järel valitsusele ülevaate Eesti keeleolukorrast ning eesti keele arengukava ja teiste strateegiliste keelekavade täitmisest.

Eesti keelenõukogu loodi haridus- ja teadusministeeriumi juurde 2001. aastal.